В Минске автобус столкнулся с легковым автомобилем

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ДТП произошло утром 29 февраля на перекрестке улиц Уральской и Долгобродской.

По предварительной информации, автобус МАЗ во время разворота столкнулся с легковой «Ладой», ехавшей навстречу.

За рулем автобуса находился 58-летний водитель. Он ехал по Уральской со стороны Менделеева в направлении Долгобродской.

В аварии никто не пострадал. По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

- Призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, учитывать погодные и дорожные условия. Берегите себя и своих близких! - комментирует старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.