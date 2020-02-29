2020-02-29T12:37:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко предлагает создавать профсоюзы в частных организациях

И дал поручение подготовить проект указа, который сделает требование обязательным
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Президент считает, что профсоюзы на частных предприятиях - это защита прав человека. Фото: president.gov.byПрезидент считает, что профсоюзы на частных предприятиях - это защита прав человека. Фото: president.gov.by
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Эту идею Александр Лукашенко озвучил на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси в Минске.

– Частнику не всегда удобно иметь у себя профсоюз, который будет следить за соблюдением прав работников, заставляя порой поступиться своими финансовыми интересами. Но государство пошло на либерализацию условий для бизнеса. Так покажите и вы свою зрелость, способность нести социальную ответственность перед людьми, - сказал президент в своем выступлении.

Пока это предложение носит рекомендательный характер, но глава государства поручил подготовить проект указа на эту тему, чтобы обязать частников создавать профсоюзные ячейки на своих предприятиях.

– Подготовьте, если не понимают, мой указ о создании в частных предприятиях первичных профсоюзных организаций. Это не спонтанное решение. Вот надо заставить их. Это же нормально. Частники как ставят вопрос: поставьте нас в равные условия с государственными предприятиями. Вот мы их и поставим. И все-таки надо сказать, что уже, может, большинство частников создали эти профсоюзные организации и думают: а чем мы хуже тех, кто не создал? Поэтому надо, чтобы действительно все были в равных условиях, - говорит Лукашенко.

По его мнению, это шаг в сторону защиты прав человека.

– Я думаю, самые демократичные страны нас не осудят. За что нас осуждать? Мы же демократично хотим защитить права человека, - цитирует пресс-служа президента.

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