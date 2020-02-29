День рождения блогера в Москве закончился смертью троих: в бассейн бросили сухой лед

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– Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры, - утром 29 февраля Екатерина рассказала об этом подписчикам.

Трагедия произошла в банном комплексе в Москве 28 февраля. Компания из 18 молодых людей отмечала 29-летие Екатерины Диденко. Девушка - популярный инстаграм-блогер, называет себя «аптечный ревизорро», рассказывает о медпрепаратах и о том, как сэкономить на лекарствах.

Известно, что после праздничной вечеринки погибли три человека. Один из погибших - Валентин - муж блогерши. Двое умерли сразу, один - в реанимации в больнице. По предварительной информации, молодые люди погибли от химических ожогов и отравления. Они засыпали в бассейн банного комплекса 25 кг сухого льда.

Как сообщает СК России, возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.