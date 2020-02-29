Погода в Беларуси 1 марта: возможен мокрый снег

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Весенней погодой природа баловала нас и в зимние месяцы, так что начало марта ничем не удивит. По прогнозу Белгидромета в первых числах ожидаются небольшие ночные заморозки, а днем - сырая погода.

В воскресенье 1 марта на Беларусь с Польши сместится атмосферный фронт с полем пониженного атмосферного давления. Ночью, утром и днем на большей части территории страны ожидаются мокрый снег и дождь. На отдельных дорогах возможна гололедица.

Прогнозируется температура от -4 до +3 градусов ночью и в районе +3 - +9 днем. Ветер будет южный и юго-западный порывистый, порывы могут достигать 10-15 м/с.

Примерно такая же погода ждет нас и в понедельник 2 марта. На Беларусь окажут влияние теплые воздушные массы, которые сместятся с юго-западной Европы. Температура воздуха днем - от +4 до +9.