2020-02-29T17:24:41+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте показали, как будет выглядеть квартал, который планируют построить возле Брестской крепости

Его выполнят из красного кирпича, чтобы гармонировал с крепостью
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: zarya.byФото: zarya.by
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– Это будет современный комплекс многоквартирных домов, с дворовой территорией, свободной от машин. Учитывая тот факт, что квартал располагается недалеко от въезда в нашу страну, необходимо, чтобы он выглядел красиво и достойно. Поэтому к данному объекту предъявляются повышенные требования, - сказал на градостроительном совете 28 февраля в Бресте главный архитектор области Александр Жарков, пишет «Заря».

Квартал собираются возвести в районе улиц Фомина, Гоголя и проспекта Машерова. Это рядом с музеем поездов и главным входом в Брестскую крепость.

Дворовая территория будет закрытой. Фото: zarya.by

Дворовая территория будет закрытой. Фото: zarya.by

Это будут пять 8-этажек на 270 квартир. В отделке будут использовать красный кирпич, чтобы квартал гармонировал с крепостью, и медь - как реверанс музею поездов. В квартале будут велопарковки и многоуровневые автомобильные парковки, на первых этажах - торговые объекты и детский сад. Во дворах парковочных мест не предусмотрено - там будут игровые площадки для детей.

Говорить о сроках строительства еще рано - визуализацию еще надо представить в виде проекта. Фото: zarya.by

Говорить о сроках строительства еще рано - визуализацию еще надо представить в виде проекта. Фото: zarya.by

Концепцию застройки одобрил градостроительный совет. Теперь авторы будут работать над проектом.

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В Бресте показали, как будет выглядеть квартал, который планируют построить возле Брестской крепости
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