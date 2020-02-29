Минздрав об анализах студентов и преподавателей БНТУ на коронавирус: пока все результаты отрицательные

Подтвержденный факт заболевания только у студента из Ирана

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– Состояние госпитализированного студента и его окружения удовлетворительное. Сейчас идет активное тестирование анализов всех представителей БНТУ - студентов и преподавателей. Пока что все результаты отрицательные, - делится последней информацией пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Медики проверили так называемые контакты первого уровня - людей, с которыми контактировал студент с коронавирусом. Ни у кого из обследованных вирус не нашли. Исследования продолжаются.

– На сегодняшний день подтвержден, но не имеет признаков заболевания один студент из Ирана, - добавили в Минздраве.

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