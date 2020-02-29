2020-02-29T16:42:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав об анализах студентов и преподавателей БНТУ на коронавирус: пока все результаты отрицательные

Подтвержденный факт заболевания только у студента из Ирана
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
У студентов БНТУ коронавирус не подтверждается.У студентов БНТУ коронавирус не подтверждается.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

– Состояние госпитализированного студента и его окружения удовлетворительное. Сейчас идет активное тестирование анализов всех представителей БНТУ - студентов и преподавателей. Пока что все результаты отрицательные, - делится последней информацией пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Медики проверили так называемые контакты первого уровня - людей, с которыми контактировал студент с коронавирусом. Ни у кого из обследованных вирус не нашли. Исследования продолжаются.

– На сегодняшний день подтвержден, но не имеет признаков заболевания один студент из Ирана, - добавили в Минздраве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иранский студент из Минска, у которого нашли коронавирус: «Утром с невестой подали заявление в ЗАГС, а вечером нас забрали в больницу»

Молодой человек рассказал о своем состоянии и кого из его знакомых проверяют медики (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бресте показали, как будет выглядеть квартал, который планируют построить возле Брестской крепости
В аптеки «Белфармация» в Минске поступило 100 тысяч масок, в понедельник поставят еще 1 миллион
Минздрав об анализах студентов и преподавателей БНТУ на коронавирус: пока все результаты отрицательные
Погода в Беларуси 1 марта: возможен мокрый снег
День рождения блогера в Москве закончился смертью троих: в бассейн бросили сухой лед
Лукашенко предлагает создавать профсоюзы в частных организациях
В Минске автобус столкнулся с легковым автомобилем
Во дворе Минской инфекционной больницы появились палатки
Узнав от милиционера об ответственности за хранение оружия, брестчанка показала тайник во дворе
Предприятия «Беллегпрома» активно шьют многоразовые медицинские маски, готово свыше 555 тысяч штук
В Могилевской области двое мужчин за четыре месяца обчистили 20 кладбищ
В Минобразования назвали даты для проведения ЦТ в Беларуси в 2020 году
В Рогачевском районе двое сельчан сгорели заживо в доме, третий смог выбраться, но он в тяжелом состоянии
В Минске прохожие увидели, что мужчина бежит куда-то ночью, и поняли, что это грабитель
В Бресткой области с 29 февраля в больницах вводят запрет на посещения и отменяют плановые госпитализации
В Гродно водитель с двухмесячным стажем на BMW врезался в стену Фарного костела
Минздрав о контроле коронавируса:«Сейчас делаем акцент на тех, кто возвращается из Италии, Южной Кореи и Ирана»
«Запрета на посещение пациентов в больницах нет»
Представитель ВОЗ в Беларуси: 52 страны подтвердили у себя наличие коронавируса
Еще одна дверь в мир альтернативных источников нефти: «Белнефтехим» подготавливается к реверсным поставкам «черного золота».
«Нас удивила и расстроила реакция населения». Министр здравоохранения - о коронавирусе в Беларуси
Не дешевле 1,5 рубля за кило. Март продлил госрегулирование цен на сахар
Президент о росте цен на молочку и продукты питания: "Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут!"
Доллар - с пятым рекордом за месяц, евро резко взметнулся вверх, российский рубль просел
Лукашенко жестко высказался о фактах несвоевременной выплаты зарплаты: Выжигать каленым железом!
В БНТУ, где учится больной коронавирусом иранец, отменили занятия
Лукашенко о случаях снижения зарплат бюджетникам: Кому-то мало не покажется!
Дозаторы с антисептиками размещают в многолюдных местах Минска из-за коронавируса