Минздрав об отце девушки студента с коронавирусом: "Один из тестов дал сомнительный результат"

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- Отец (девушки студента из Ирана - Ред.) находится под подозрением. Клинической картины нет, но один из тестов дал сомнительный результат, - сообщает Минздрав. - В связи с этим лабораторные данные сейчас перепроверяются. Так же, как и по его родственникам - в ближайшие сутки.

В Минздраве также говорят, что вечером (29 февраля - Ред.) температура мужчины была 36.2. Жалоб у него нет.

В это же время Минздрав сообщает, что состояние госпитализированного студента и его окружения удовлетворительное. Идет тестирование анализов преподавателей и студентов БНТУ. И в данный момент они отрицательные.

Напомним, у студента БНТУ из Ирана по имени Парса нашли коронавирус. Молодой человек был госпитализирован в инфекционную больницу. "Комсомолке" парень рассказал, что после возвращения в Минск из Ирана ночевал у своей невесты. Но дважды заезжал в общежитие БНТУ. В минувшую пятницу, 28 февраля, Парса говорил, что чувствует себя хорошо.

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