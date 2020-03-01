1 марта православные христиане празднуют Прощеное воскресенье

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Прощеное воскресенье завершает масленичную неделю. В этот праздник принято просить прощение за видимые и невидимые обиды, которые люди причинили родным, друзьям, коллегам. В ответ нужно простить тех, кто попросит прощения у вас: «Прости меня» - «Бог простит, и я прощаю».

Вечером Прощеного воскресенья обычно поминают умерших. Там, где сохранился обычай, сжигают чучело Масленицы.

2 марта начнется Великий пост, он продлится 48 дней - до самой Пасхи.