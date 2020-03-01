Коронавирус зафиксировали в Ирландии, Армении и Люксембурге

В Армении новый вирус обнаружили у гражданина, который вернулся из Ирана

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28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в фейсбуке, что 29-летний армянин сам пришел в больницу и сдал тест. Накануне он прилетел со свой супругой из Ирана. Все контактирующие с ним люди изолированы, сам пациент чувствует себя нормально.

Первый пациент с коронавирусом обнаружен в Ирландии – это мужчина, который недавно путешествовал в северной части Италии. Сейчас центр охраны здоровья разыскивает тех, с кем взаимодействовал заразившийся.

По Италии путешествовал и заразившийся коронавирусом житель Люксембурга. Сейчас он находится в отдельной палате больницы. Члены его семьи помещены в карантин.

Напомним, что вспышка нового вируса была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. За это время заболели около 80 тысяч китайцев: 42 тысячи уже поправились, 2870 человек умерли. За пределами Китая случаи заражения были обнаружены более чем в 50 странах, пишет belta.by.