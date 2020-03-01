С 1 марта подорожали сигареты и топливо

По традиции топливо прибавило в цене 1 копейку, сигареты от 5 до 15

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С 1 марта цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,73 бел. рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,83, АИ-98-К5-Евро – 2,05, литр дизельного топлива обойдется 1,83 бел. рубля.

От одной до 5 копеек подорожали сигареты Гродненской табачной фабрики «Неман» марки Vogue , Pall Mall, Minsk, NZ, Matrix, Portal,«Минск», «Премьер». Сигареты ООО «Табак-инвест» стали дороже на 8 копеек (Winston и Sobranie).Среди сигарет ООО «Интер Тобакко» поднялись в цене L&M и Parliament. Цена импортируемых сигарет Vogue, Dunhill увеличилась на 5 копеек. На 10 копеек дороже L&M, Pall Mall, Richmond, Aroma, Kiss Brown. Компания «Энерго-Оил» подняла цены на сигареты L&M – от 10 до 15 копеек, Parliament – на 15 копеек.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия, пишет belta.by.