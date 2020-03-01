Уилл Смит поделился видео, на котором танк сносит столб в Минске

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В субботу вечером актер Уилл Смит (разница во время с Лос-Анджелесом у нас минус 11 часов. - Авт) сделал пост в своем Инстаграме: он выложил видео, где танк сбивает столб в Минске и подписал: «Эй, это субботний вечер… Пейте ответственно!!»

Подписчики сначала подумали, что это Россия. Но белорусские поклонники исправили неточность. Мировая звезда с 43 миллионами подписчиков отметила не только геолокацию «Минск, Беларусь», но и автора ролика - 27-летнего блогера Игоря Лосика из Барановичей, на Telegram-канал которого подписано около 80 тысяч человек. В Инстаграме у парня уже появились комментарии из разряда: «Ты прославился, Уилл Смит тебя отметил на видео», «Уилл Смит отметил тебя о май гад» (пунктуация и орфография сохранены. - Авт).

Напомним, что в июле 2017 года танк врезался в столб на проспекте Независимости. Как сообщают очевидцы, боевая машина влетела в дерево и в столб рядом со станцией метро «Московская». Бронемашина повреждена, люди не пострадали. На место происшествия приехал экипаж ГАИ.