Белорусы заняли первое место в медальном зачете на ЧЕ по биатлону

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Чемпионат Европы по биатлону прошел 1 марта в «Раубичах». Золото завоевала биатлонистка сборной Беларуси Елена Кручинкина, она выиграла гонку преследования. Также на счету ее партнера по команде Сергея Бочарникова награды высшей пробы в суперспринте и пасьюте. Бронзу в копилку белорусской команды принесла Ирина Кривко в спринте.

Второе место в медальном зачете у сборной России: 2 золота и 2 серебра. Тройку лидеров закрывают норвежские спортсмены, у которых 6 медалей (1 золотая, 2 серебряные и 3 бронзовые).

Участие в чемпионате Европы - 2020 по биатлону приняли около 270 спортсменов в составе 35 команд, пишет belta.by.