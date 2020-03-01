У белоруски из Витебска обнаружили коронавирус

Девушка недавно вернулась из Северной Италии. Это третий случай заражения новым вирусом

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Белоруску и еще двух коллег женщины вызвали для прохождения теста на коронавирус в учреждение здравоохранения. У всех прибывших были взяты тесты и анализы. Пациентов госпитализировали в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние и женщины, и ее коллег удовлетворительное - признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные, сообщает пресс-служба Минздрава.

На 1 марта в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента: студент из Ирана, отец его невесты и жительница Витебска. У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.

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