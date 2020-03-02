2 марта у православных начинается Великий пост

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Великий пост у православных верующих начинается 2 марта и заканчивается 18 апреля. Для христиан он является временем подготовки к одному из важнейших праздников – Пасхе Христовой. Пост продлится 40 дней – в память о 40-дневном посте Иисуса Христа, который после крещения ушел в пустыню и постился там, а также память 40-дневного поста Моисея и Илии.

Суть Великого поста – отрешение от мирских дел и общение с Богом. Перед Пасхой христиане очищают тело и душу от того земного, что может помешать приблизиться к Небесному. Говоря простым языком, это время самоограничения в желаниях, намерениях и, конечно, в еде.

Великий пост – самый главный и строгий в православии. Поэтому пища человека должна быть простой, без излишеств. Запрещается есть пищу животного происхождения – все виды мяса, молоко, яйца и другие продукты, в составе которых есть эти компоненты. Все 40 дней нужно избегать фаст-фуда, сладких лакомств и сдобы и алкоголя. Исключение – сухое некрепленое вино по воскресеньям.

Допустимо питаться крупами, бобовыми, грибами, сезонными овощами и фруктами (в том числе в виде солений), медом, орехами. Два раза за 40 дней разрешается есть рыбу, но только в праздники. Например, в Вербное воскресение и на Благовещение. Супы в это время следует варить на овощном бульоне, а из способов приготовления отдавать предпочтение варке, тушению, запеканию или обработке паром. Жарить пищу не рекомендуется.