2020-03-02T12:22:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Минтранс: дорожный сбор отвяжут от техосмотра

Его можно будет уплачивать по месяцам
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Контролировать оплату дорожного сбора планируют с помощью системы видеофиксации путем сравнения баз данныхКонтролировать оплату дорожного сбора планируют с помощью системы видеофиксации путем сравнения баз данныхФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Вопрос о взимании дорожного сбора в Беларуси остается открытым уже не первый год. На сегодня машины не могут пройти техосмотр, если не оплачена госпошлина за допуск авто к участию в дорожном движении. Поэтому некоторые водители решили проблему по-своему: начали игнорировать техосмотр.

И вот стало известно о проекте указа, который решит этот вопрос. В воскресенье в эфире телеканала ОНТ министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко рассказал о проекте указа, который должен расставить точки над i.

Министр считает, что отвязка дорожного сбора от техосмотра благоприятно скажется на безопасности дорожного движения:

- Прохождений техосмотра стало гораздо меньше. Нет определенной возможности уплаты в рассрочку. Подготовленным проектом указа эти вопросы решены. Предусмотрена возможность платить суммы за месяц, за три месяца. Это более комфортные условия, безусловно, - цитирует А. Авраменко агентство «Минск-Новости».

Есть и другие вести для автовладельцев. По словам министра, уплачивать сбор можно будет через ЕРИП. А водители смогут производить оплату за конкретный месяц, в который намереваются ездить на машине. Контролировать оплату будут с помощью видеофиксации. То есть если водитель ездил в период, который не оплатил, это будет фиксироваться. База данных будет сравнивать сведения и автоматически отправлять по почте, как это происходит в фотофиксации.

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