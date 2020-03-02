Беллегпром предлагает убрать магазины секонд-хенда из крупных городов

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Беллегпром обеспокоен популярностью секонд-хендов. В 2019 году в Беларусь для них ввезли одежду на 78 миллионов долларов.

- Это, конечно, большое число. Мы предлагали и будем предлагать некое регулирование данного вида торговли. Возможно, если не закрыть магазины секонд-хенда, то, по крайней мере, вынести из областных центров, крупных городов, с оживленных улиц. Мы за честную конкуренцию. Наши предприятия выдерживают все требования техрегламентов, мы проверяемся на все показатели безопасности одежды. Поэтому хочется, чтобы на рынке все аналогично работали, - рассказала в эфире программы «Неделя» на СТВ председатель концерна Татьяна Лугина.

О том, чтобы ограничить присутствие магазинов секонд-хенд на белорусском рынке, Татьяна Лугина говорила и раньше. Сами же предприниматели, которые занимаются бэушной одеждой, сути претензий не понимают - они не считают себя конкурентами Беллегпрому.

Взамен Беллегпром собирается открыть мультибрендовые магазины с товарами белорусского производства. До конца года в стране должно появиться семь таких магазинов.

Кроме этого, на базе концерна создается шоурум с одеждой «сделано в Беларуси».