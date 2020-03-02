2020-03-02T11:16:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Беллегпром предлагает убрать магазины секонд-хенда из крупных городов

И планирует до конца года открыть 7 мультибрендовых магазинов белорусских товаров
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
«Беллегпром» точит зуб на секонды.«Беллегпром» точит зуб на секонды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Беллегпром обеспокоен популярностью секонд-хендов. В 2019 году в Беларусь для них ввезли одежду на 78 миллионов долларов.

- Это, конечно, большое число. Мы предлагали и будем предлагать некое регулирование данного вида торговли. Возможно, если не закрыть магазины секонд-хенда, то, по крайней мере, вынести из областных центров, крупных городов, с оживленных улиц. Мы за честную конкуренцию. Наши предприятия выдерживают все требования техрегламентов, мы проверяемся на все показатели безопасности одежды. Поэтому хочется, чтобы на рынке все аналогично работали, - рассказала в эфире программы «Неделя» на СТВ председатель концерна Татьяна Лугина.

О том, чтобы ограничить присутствие магазинов секонд-хенд на белорусском рынке, Татьяна Лугина говорила и раньше. Сами же предприниматели, которые занимаются бэушной одеждой, сути претензий не понимают - они не считают себя конкурентами Беллегпрому.

Взамен Беллегпром собирается открыть мультибрендовые магазины с товарами белорусского производства. До конца года в стране должно появиться семь таких магазинов.

Кроме этого, на базе концерна создается шоурум с одеждой «сделано в Беларуси».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске в реке нашли тело женщины
В Бресте машина такси сбила 10-летнего мальчика
Раскаяние и поручительство: министр Караев рассказал, за что могут помиловать осужденных за наркотики
Беллегпром предлагает убрать магазины секонд-хенда из крупных городов
Минтранс: дорожный сбор отвяжут от техосмотра
2 марта у православных начинается Великий пост
2 марта в Беларуси ожидается до 10 градусов тепла
У белоруски из Витебска обнаружили коронавирус
Белорусы заняли первое место в медальном зачете на ЧЕ по биатлону
Уилл Смит поделился видео, на котором танк сносит столб в Минске
С 1 марта подорожали сигареты и топливо
Коронавирус зафиксировали в Ирландии, Армении и Люксембурге
1 марта православные христиане празднуют Прощеное воскресенье
Минздрав об отце девушки студента с коронавирусом: "Один из тестов дал сомнительный результат"