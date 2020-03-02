Раскаяние и поручительство: министр Караев рассказал, за что могут помиловать осужденных за наркотики

Изменить размер текста: A A

Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, за что могут помиловать осужденных по наркотическим статьям.

Критерии помилования разрабатывают департамент исполнения наказаний, суд и прокуратура. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

- Например, такими критериями могут быть поведение в местах лишения свободы, раскаяние в содеянном, отбытие половины срока, поручительство родственников или близких, - отметил Юрий Караев.

В то же время строгие наказания за распространение и сбыт наркотиков МВД считает хорошей профилактической мерой.

- Сделали большие сроки за распространение в школах, а также клубах, ресторанах, на дискотеках - за это можно получить до 20 лет. Повышенная ответственность предусмотрена и для хозяев этих заведений, - привел пример Караев.

В целом министр отметил, что борьба с наркопреступностью в Беларуси имеет успехи. Например, с 2015 года не было зарегистрировано ни одного случая смерти несовершеннолетнего от передозировки.