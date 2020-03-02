КП Беларусь
В Минске в реке нашли тело женщины
Труп нашли, когда чистили сливной канал
В реке нашли труп женщины. Фото: СК
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Тело женщины нашли 2 марта на улице Семашко в Минске. Труп обнаружили рабочие организации, которая занимается очисткой сливных каналов. Они чистили реку Мышка.
Личность женщины не установлена. На вид ей 40-50 лет. Телесных повреждений при первом осмотре не обнаружено.
Следователи продолжают работать на месте происшествия. Точную причину смерти поможет установить судебно-медицинская экспертиза.
Проверку по этому случаю проводит районный отдел Следственного комитета по Минску.