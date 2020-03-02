2020-03-02T12:58:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске в реке нашли тело женщины

Труп нашли, когда чистили сливной канал
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В реке нашли труп женщины. Фото: СКВ реке нашли труп женщины. Фото: СК
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Тело женщины нашли 2 марта на улице Семашко в Минске. Труп обнаружили рабочие организации, которая занимается очисткой сливных каналов. Они чистили реку Мышка.

Личность женщины не установлена. На вид ей 40-50 лет. Телесных повреждений при первом осмотре не обнаружено.

Следователи продолжают работать на месте происшествия. Точную причину смерти поможет установить судебно-медицинская экспертиза.

Проверку по этому случаю проводит районный отдел Следственного комитета по Минску.

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