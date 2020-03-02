В Минске грузчик службы доставки воровал выручку и тратил ее на игорные клубы

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Фигурантом уголовного дела о краже денег из сейфа курьерской компании стал 35-летний житель Минского района. Он работал в компании грузчиком.

Пропажу денег заметил директор фирмы. По его словам, в конце прошлого года пропали около 7 тысяч рублей, еще около 13 тысяч - в этом году. Вычислить вора руководитель пытался своими силами.

С течением времени подозрения пали на грузчика. Он знал о режиме работы склада, знал, что деньги хранятся в сейфе - их туда после рейса кладут водители. Доказать, что это именно грузчик похищает выручку, директор не мог. Поэтому после очередной кражи обратился к правоохранителям. Сыщики помогли установить личность злоумышленника.

В ноябре мужчине поручили кое-какие дела на складе. У него была связка ключей, в том числе, и от сейфа. Пока на работе никого не было, грузчик вытащил из сейфа наличные. В следующий раз он забрал чужие деньги, когда коллеги отвлеклись и оставили сейф без внимания.

После задержания грузчик давал противоречивые показания, но записи с камер видеонаблюдения подтвердили его причастность.

- В итоге подозреваемый сознался в преступлении и рассказал, что потратил всю сумму на личные нужды и игорные заведения, - комментирует специалист управления информации и общественных связей МВД Маргарита Говрова.

Известно, что ранее мужчина был судим за грабеж.