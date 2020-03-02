2020-03-02T15:22:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске грузчик службы доставки воровал выручку и тратил ее на игорные клубы

За кражу в крупном размере возбуждено уголовное дело
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Мужчина воровал деньги из сейфа.Мужчина воровал деньги из сейфа.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Фигурантом уголовного дела о краже денег из сейфа курьерской компании стал 35-летний житель Минского района. Он работал в компании грузчиком.

Пропажу денег заметил директор фирмы. По его словам, в конце прошлого года пропали около 7 тысяч рублей, еще около 13 тысяч - в этом году. Вычислить вора руководитель пытался своими силами.

С течением времени подозрения пали на грузчика. Он знал о режиме работы склада, знал, что деньги хранятся в сейфе - их туда после рейса кладут водители. Доказать, что это именно грузчик похищает выручку, директор не мог. Поэтому после очередной кражи обратился к правоохранителям. Сыщики помогли установить личность злоумышленника.

В ноябре мужчине поручили кое-какие дела на складе. У него была связка ключей, в том числе, и от сейфа. Пока на работе никого не было, грузчик вытащил из сейфа наличные. В следующий раз он забрал чужие деньги, когда коллеги отвлеклись и оставили сейф без внимания.

После задержания грузчик давал противоречивые показания, но записи с камер видеонаблюдения подтвердили его причастность.

- В итоге подозреваемый сознался в преступлении и рассказал, что потратил всю сумму на личные нужды и игорные заведения, - комментирует специалист управления информации и общественных связей МВД Маргарита Говрова.

Известно, что ранее мужчина был судим за грабеж.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Казахстан готов продавать Беларуси нефть с экспортной пошлиной
МВД Беларуси через год оценит эффективность балльной системы для оценки работы милиции
В Бресте под наблюдением врачей находятся 6 человек, которые недавно приехали из Италии
В Солигорске в ночном клубе подрались посетительницы - одной из них порезали бокалом лицо
Азербайджанская нефть отправится в Беларусь 5 - 6 марта
Решили перестраховаться: речицких школьников изолировали после возвращения из Италии
В Минске грузчик службы доставки воровал выручку и тратил ее на игорные клубы
В Минске в реке нашли тело женщины
В Бресте машина такси сбила 10-летнего мальчика
Раскаяние и поручительство: министр Караев рассказал, за что могут помиловать осужденных за наркотики
Беллегпром предлагает убрать магазины секонд-хенда из крупных городов
Минтранс: дорожный сбор отвяжут от техосмотра
2 марта у православных начинается Великий пост
2 марта в Беларуси ожидается до 10 градусов тепла
У белоруски из Витебска обнаружили коронавирус
Белорусы заняли первое место в медальном зачете на ЧЕ по биатлону
Уилл Смит поделился видео, на котором танк сносит столб в Минске
С 1 марта подорожали сигареты и топливо
Коронавирус зафиксировали в Ирландии, Армении и Люксембурге
1 марта православные христиане празднуют Прощеное воскресенье
Минздрав об отце девушки студента с коронавирусом: "Один из тестов дал сомнительный результат"