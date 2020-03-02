Решили перестраховаться: речицких школьников изолировали после возвращения из Италии

Признаков коронавируса ни у кого не нашли, но медики продолжают наблюдение

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11 учеников младших классов сельских школ в Речицком районе побывали на оздоровлении в Италии в сопровождении педагога. Поездка пришлась как раз на тот период, когда в Италии начал распространяться коронавирус.

К счастью, белорусы были не на севере страны, где лютует болезнь, а немного южнее - в регионе Флоренция. Но на всякий случай группу решили не отпускать по домам, а сразу после возвращения разместили в социально-педагогическом центре. Ориентировочно - на две недели.

- Решили перестраховаться: ни у кого из ребят нет признаков болезни, но по-прежнему проводится мониторинг состояния их здоровья. Это не карантин. Детей и бывшего в сопровождении педагога разместили в СПЦ по согласованию с Минздравом в рамках превентивных мер, - рассказали «КП» в пресс-службе Гомельского облисполкома.

В соццентре для детей и педагога организовали питание. Учебный процесс тоже идет: малыши ходят на уроки. За здоровьем ребят и учителя следят медики.