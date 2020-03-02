Азербайджанская нефть отправится в Беларусь 5 - 6 марта

Беларусь купила у Азербайджана около 160 тысяч тонн нефти

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Азербайджанскую нефть для Беларуси отправят из порта Джейхан в Турции 5 - 6 марта. Первая партия составит около 85 тысяч тонн.

Беларусь договорилась с азербайджанской компанией Socar о поставке двух танкеров нефти общим объемом около 160 тысяч тонн, пишет belta.by.

После переправки морем нефть перекачают через Украину в Мозырь. Ее доставят по трубе Одесса - Броды.

В марте также на белорусские нефтеперерабатывающие заводы поступит еще одна партия нефти из Клайпеды. Это 160 тысяч тонн российской нефти, которую купили через трейдеров без премии.