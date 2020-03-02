2020-03-02T15:31:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Солигорске в ночном клубе подрались посетительницы - одной из них порезали бокалом лицо

А в Столбцовском районе пьяный мужчина отрезал соседу ухо
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Этим бокалом женщине порезали лицо. Фото: Следственный комитет.Этим бокалом женщине порезали лицо. Фото: Следственный комитет.
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Следственный комитет в Минской области расследует два уголовных дела об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. В обоих случаях пострадавшим, как сообщают следователи, неизгладимо обезобразили лицо.

В Солигорске на ночной дискотеке подрались две посетительницы. Согласно материалам дела, поссорились 22-летняя и 33-летняя женщины, которые отдыхали в клубе. Словесная перепалка переросла в потасовку, которая закончилась кровью. Младшая ударила свою оппонентку в лицо стеклянным бокалом. Известно, что она была в нетрезвом состоянии.

- Своими действиями девушка причинила оппонентке телесные повреждения, выразившиеся в неизгладимом обезображении лица, - комментируют в Следственном комитете.

Подобная история случилась в Столбцовском районе. Там на разборки к 55-летнему соседу пришел 47-летний мужчина. Его возмутило услышанное в его адрес оскорбление. Мужчина сначала избил хозяина квартиры, а потом ножом отрезал ему ухо. Медосвидетельствование нападавшего показало 1,5 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Окончательную оценку действиям подозреваемых в обоих случаях дадут после завершения расследования.

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