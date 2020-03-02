В Бресте под наблюдением врачей находятся 6 человек, которые недавно приехали из Италии

В Бресте шесть здоровых пациентов находятся под наблюдением врачей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Признаков заболевания коронавирусом ни у кого из них нет

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В Бресте под наблюдением врачей находятся шестеро вернувшихся из Италии, из региона Ломбардия. Это трое водителей-экспедиторов, которые недавно ездили в эту страну, и студентка с родителями, приехавшие из Милана.

По словам начальника управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктора Михайловского, признаков заболевания ни у кого нет. Врачи будут следить за их здоровьем в течение 14 дней - это профилактическая мера.

Также, чтобы не допустить распространения респираторных инфекций, в Брестской области ввели ограничение на плановую госпитализацию. Тех, кто может отложить операцию или обследование в больнице, попросили пока повременить с этим.

- Данная мера не касается экстренной помощи, которая осуществляется незамедлительно и в полном объеме. Ограничения на плановую госпитализацию не касаются и пациентов онкологического профиля, и пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных оперативных вмешательствах, - уточняет помощник заместителя председателя Брестского облисполкома Евгений Викторович.

Свободные места в больницах нужны на случай, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом изменится.

- Такие меры принимаются, чтобы в больницах были запасные места на случай непредвиденной ситуации. Это предусмотрено планом для госпитализации пациентов с болезнью, имеющей международное значение. У нас пограничный город, ситуация управляемая, но она может измениться, мы должны действовать на опережение, - объясняет Виктор Михаловский, пишет belta.by.

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