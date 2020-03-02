Главный санврач Беларуси: "Все массовые мероприятия будут проводиться, как и раньше"

Изменить размер текста: A A

Мы несколько дней назад писали о жалобах родителей, что их детей отправляют на Масленицу.

- И это несмотря на советы врачей избегать массовых мероприятий! Это вообще нормально? - возмущалась мама пятиклассника.

- Школы у нас открытые, вузы работают, детские школьные и дошкольные учреждения функционируют. Задачу отменять какие-то мероприятия и ввести карантин на какой-то территории мы не ставили, - сказала замминистра, главный санврач Беларуси Наталья Жукова.

Сегодня под наблюдением в карантине находится 271 человек.

- Мы предлагаем белорусам по возвращении из стран, где фиксируются случаи коронавируса, обращать внимание на свое здоровье в течение 14 дней. При отсутствии выраженных симптомов также можно обратиться к врачу и сделать исследование, - отметила Жукова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иранский студент из Минска, у которого нашли коронавирус: «Утром с невестой подали заявление в ЗАГС, а вечером нас забрали в больницу»

Молодой человек рассказал о своем состоянии и кого из его знакомых проверяют медики (подробности).