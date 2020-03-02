2020-03-02T18:22:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Главный санврач Беларуси: "Все массовые мероприятия будут проводиться, как и раньше"

Никаких причин отменять их Минздрав не видит
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Коронавирус в Беларуси: что известно?Коронавирус в Беларуси: что известно?Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Мы несколько дней назад писали о жалобах родителей, что их детей отправляют на Масленицу.

- И это несмотря на советы врачей избегать массовых мероприятий! Это вообще нормально? - возмущалась мама пятиклассника.

- Школы у нас открытые, вузы работают, детские школьные и дошкольные учреждения функционируют. Задачу отменять какие-то мероприятия и ввести карантин на какой-то территории мы не ставили, - сказала замминистра, главный санврач Беларуси Наталья Жукова.

Сегодня под наблюдением в карантине находится 271 человек.

- Мы предлагаем белорусам по возвращении из стран, где фиксируются случаи коронавируса, обращать внимание на свое здоровье в течение 14 дней. При отсутствии выраженных симптомов также можно обратиться к врачу и сделать исследование, - отметила Жукова.

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