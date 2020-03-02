МВД Беларуси через год оценит эффективность балльной системы для оценки работы милиции

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Министерство внутренних дел внедрило балльную систему оценки работы сотрудников милиции. Ее цель - уйти от «палочно-галочной», как выразился президент, системы, когда число протоколов важнее, чем профилактика и другая работа.

– Чтобы не было таких задач: «раскрывай, как хочешь» или «у нас меньше сейчас процент раскрытия, чем был в прошлом году». Чтобы не это наших сотрудников побуждало к работе. Потому что тогда можно подогнать все под эти цифры, - цитирует министра Юрия Караева belta.by. – Как оно заработает, мы оценим по прошествии таких периодов солидных, как полгода, год, посмотрим, когда можно будет из цифр делать выводы.

Ранее министр говорил, что баллы будут начисляться за качество, а не количество выявленных правонарушений. То есть высоко оцениваться будут не много раскрытых мелких нарушений, а серьезные дела - например, о коррупции, махинациях, мошенничестве.