2020-03-02T17:56:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Главный санврач Беларуси: «У нас зарегистрированы три случая коронавируса»

На обследование отправляют тех, кто приехал из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или тех, кто контактировал с этими людьми
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Коронавирус в Беларуси: что делать, чтобы не заболеть?Коронавирус в Беларуси: что делать, чтобы не заболеть?Фото: Артем КИЛЬКИН
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- У нас зарегистрированы уже три случая с высокой степенью достоверности. Результаты будут направлены в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы подтвердить, - сказала замминистра, главный санврач Беларуси Наталья Жукова, уточнив, что в работе белорусских лабораторий она уверена.

Специалист отмечает, что все больше вопросов они получают, как обследоваться на коронавирус.

- Обследования проводятся только по назначению врача, - сказала Наталья Жукова. - Я бы хотела отметить, что порядок обследований эпидемиологически обоснован. Для тех, кто посетил страны по коронавирусу, и тех, кто контактировал с гражданами, которые были в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

- Все три пациента, у которых выявили коронавирус, были обследованы во время профилактики. Медики стали обследовать людей, которые возвращались из Китая, позже добавился Иран, Корея, - сообщила начальник главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращений граждан и юрлиц Елена Богдан.

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