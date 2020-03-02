В Минске в аэропорту задержали гражданина Монголии с поддельным паспортом - он его купил за 1100 долларов

Мужчина к тому же находился в международном розыске

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Пограничники в национальном аэропорту Минск задержали пассажира, который пытался сесть на самолет с поддельным паспортом.

Во время оформления на рейс Минск - Киев они заметили, что в паспорте 29-летнего гражданина Монголии есть признаки подделки. Пограничники провели специальную проверку документа и выяснили, что в нем была целиком заменена страница с личными данными.

– Задержанный сознался, что паспорт поддельный. Со слов, ему не 29, а 26 лет. С документом, который стоил нарушителю 1100 долларов США, помогли знакомые, - комментируют в пресс-службе Госпогранкомитета.

Оказалось, что молодой человек находится в международном розыске. Его отправили в изолятор временного содержания, пока устанавливается его личность. Кроме нарушения правил пребывания в Беларуси и попытку нелегального пересечения границы гражданина могут наказать и за фальшивый документ - а это до 2 лет ограничения свободы.