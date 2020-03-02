Казахстан готов продавать Беларуси нефть с экспортной пошлиной

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Об условиях поставки нефти в Беларусь рассказал вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

По его словам, Казахстан готов экспортировать нефть в Беларусь, но с уплатой таможенной пошлины. Это 60 долларов за сырую нефть и 30 - за тонну переработанного продукта.

- Беларусь, в случае заключения соглашения между нашими странами, должна будет тоже использовать эту экспортную пошлину, чтобы не было перетоков нефти из Казахстана в Европейский союз через ее территорию. Нам нужно обезопасить свой рынок в том плане, чтобы не было реэкспорта, - заявил Торебаев.

По подсчетам казахстанской стороны, без этого условия страна потеряет 200 миллионов долларов на 3,5 млн тонн нефти, которые нужны Беларуси.

Вице-министр торговли Казахстана считает, что такие условия выгодны для обеих сторон. От Беларуси Казахстан ждет гарантий, что не будет реэкспорта нефти и продукты переработки казахстанской нефти будут потребляться внутри Беларуси. Переговоры на эту тему между странами еще продолжаются, пишет belta.by.