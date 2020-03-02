Лобовое ДТП в Минске: оба водителя госпитализированы

Авария произошла по вине водителя Volkswagen, который выехал на встречку

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В серьезную аварию в Минске попали в понедельник, 2 марта, две легковые иномарки. Подробности о ДТП сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном Telegram-канале.

Столкновение «Фольксвагена» и «Тойоты» произошло утром, примерно в 08.20 часов. За рулем «Фольксвагена» находился 35-летний водитель, в какой-то момент, проезжая по улице Основателей от агрогородка Колодищи к улице Героев 20 Дивизии, мужчина не справился с управлением и оказался на встречке.

– Во встречной полосе в этот момент оказалась 57-летняя женщина-водитель на легковой «Тойоте». Столкновения избежать не удалось, – прокомментировала Ирина Кавецкая, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД столицы.

Удар был очень сильным и в обоих легковушках пришелся на переднюю часть машины. Водители получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту аварии ведется проверка, назначены экспертизы.