Из-за птичьего гриппа в Беларуси вводятся ограничения на ввоз продукции из Польши и Вьетнама

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В ВОЗ проинформировали о случаях заболевания птиц так называемым птичьи гриппом в ряде регионов Польши и Вьетнама. Так высокопатогенным гриппом заразились пернатые в Опольском, Лодзинском, Силезском воеводствах в соседней с Беларусью Польше. А также в провинциях Бин Донг, Три Винь, Куанг Нин, Нгеан, Тханьхоа, Ханой, Бакнинь, Ниньбинь, Тхайбинь и Хайфон во Вьтнаме, с которыми у нашей страны экономические отношения.

– Из-за птичьего гриппа ввоз птиц и продукции из ряда регионов Польши и Вьетнама ограничивается, – сообщили на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Из выше названных стран в республику нельзя теперь привозить живых птиц, яйца в инкубации, животных из зоопарков и цирков, которые восприимчивы к данному вирусу, мясо птиц, яичный порошок, меланж, альбумин, другие пищевые продукты, пух и перья, а кроме того и охотничьи трофеи из пернатой дичи.

На птицефабриках Беларуси и других птицеводческих объектах, как государственных, так и частных, принимаются меры по допзащите.