2020-03-02T20:29:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомельском районе неизвестный пришел в банк с пистолетом, требуя отдать ему деньги

Кассир успела нажать тревожную кнопку
Надежда БУТОВИЧ
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Разбой в отделении банка в агрогородке под Гомелем. Фото: СК.Разбой в отделении банка в агрогородке под Гомелем. Фото: СК.
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ЧП произошло на территории Гомельского района в понедельник, 2 марта. Об этом пресс-служба Следственного Комитета проинформировала в официальном аккаунте в Telegram.

Нападение на сельское отделение банковского учреждения в агрогородке под Гомелем произошло в дневное время. Около 13.40 часов в здание зашел неизвестный мужчина. Он направился прямо к кассе и, угрожая предметом, напоминающим пистолет, приказал кассирше отдать ему деньги. Но работница банка оказалась не из робкого десятка!

– Кассир сказала, что денег грабителю не даст и нажала тревожную кнопку. После этих ее действий злоумышленник поспешил скрыться, – пояснили в СК.

Идет поиск грабителя, возбуждено уголовное дело по подозрению в разбое.

Правоохранители обратились к очевидцам: «Если вы обладаете информацией о совершенном преступлении, сообщите об этом по телефону 102».

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