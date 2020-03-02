2020-03-02T21:00:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В СК выяснили личность утопленницы, которую нашли в реке коммунальщики

Погибшую женщину обнаружили в минской реке Мышка
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Погибшая минчанка злоупотребляла алкоголем и могла погибнуть случайно. Фото: СК.Погибшая минчанка злоупотребляла алкоголем и могла погибнуть случайно. Фото: СК.
Изменить размер текста:

В понедельник, 2 марта, в Telegram-канале Следственного Комитета появилась информация о том, что на улице Семашко специалисты по очистке сливных каналов обнаружили в водоеме тело женщины. Труп был найден во время очистки канала реки Мышка в Минске.

Первоначально в СК сообщали, что возраст найденной утопленницы женского пола от 40 до 50 лет. При первичном осмотре экспертами насильственных следов смерти обнаружено не было.

В тот же день в Telegram СК пресс-служба опубликовала новую информацию о том, что личность погибшей удалось установить.

– Обнаруженная погибшей женщина – 48-летняя жительница Минска. По оперативной информации утонувшая жительница столицы нигде не работала, злоупотребляла алкоголем, – прокомментировали в пресс-службе.

На месте происшествия продолжается расследование. Точную причину смерти минчанки установят судмедэксперты.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В аэропорту Минска задержали преступника в международном розыске с поддельным паспортом гражданина Монголии
Минчанин снял квартиру на сутки, поругался в ней с подругой и от злости швырнул из окна бутылку
В СК выяснили личность утопленницы, которую нашли в реке коммунальщики
В Гомельском районе неизвестный пришел в банк с пистолетом, требуя отдать ему деньги
Из-за птичьего гриппа в Беларуси вводятся ограничения на ввоз продукции из Польши и Вьетнама
Лобовое ДТП в Минске: оба водителя госпитализированы
Главный санврач Беларуси: "Все массовые мероприятия будут проводиться, как и раньше"
В Минске в аэропорту задержали гражданина Монголии с поддельным паспортом - он его купил за 1100 долларов
Главный санврач Беларуси: «У нас зарегистрированы три случая коронавируса»
Казахстан готов продавать Беларуси нефть с экспортной пошлиной