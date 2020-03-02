В СК выяснили личность утопленницы, которую нашли в реке коммунальщики

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В понедельник, 2 марта, в Telegram-канале Следственного Комитета появилась информация о том, что на улице Семашко специалисты по очистке сливных каналов обнаружили в водоеме тело женщины. Труп был найден во время очистки канала реки Мышка в Минске.

Первоначально в СК сообщали, что возраст найденной утопленницы женского пола от 40 до 50 лет. При первичном осмотре экспертами насильственных следов смерти обнаружено не было.

В тот же день в Telegram СК пресс-служба опубликовала новую информацию о том, что личность погибшей удалось установить.

– Обнаруженная погибшей женщина – 48-летняя жительница Минска. По оперативной информации утонувшая жительница столицы нигде не работала, злоупотребляла алкоголем, – прокомментировали в пресс-службе.

На месте происшествия продолжается расследование. Точную причину смерти минчанки установят судмедэксперты.