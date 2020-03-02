2020-03-02T21:25:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин снял квартиру на сутки, поругался в ней с подругой и от злости швырнул из окна бутылку

Пустая бутыль разбила заднее стекло легковушки
Надежда БУТОВИЧ
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Рассерженный мужчина бросил из окна бутылку, угодил в машину и "попал" на $350. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Рассерженный мужчина бросил из окна бутылку, угодил в машину и "попал" на $350. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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К правоохранителям обратился потерпевший водитель иномарки. Мужчина рассказал, что из окна многоэтажки в его машину полетела пустая стеклянная бутылка. «Бутылочный снаряд» угодил прямо в заднее стекло иномарки и разбил его.

– Во время разыскных мероприятий оперативникам удалось установить личность хулигана. Им оказался 49-летний житель Минска. В тот день мужчина снял в многоэтажном доме квартиру на сутки. В доме находился вместе со знакомой, выпивали, но в какой-то момент парочка поссорилась, и разъяренный мужчина не глядя вышвырнул в окно пустую бутылку из-под алкоголя, – сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Причиненный хозяину иномарки ущерб превысил 700 белорусский рублей. Фигурант уже оплатил стоимость разбитого стекла машины полностью, и ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Материалы дела направлены в РОСК на правовую оценку.

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