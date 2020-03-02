В аэропорту Минска задержали преступника в международном розыске с поддельным паспортом гражданина Монголии

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На днях в аэропорту Минска пограничниками был задержан пассажир самолета «Минск – Киев» с поддельным документом. Об этом пресс-служба Государственного пограничного комитета сообщила на официальном сайте.

Сотрудникам таможни подозреваемый предъявил фальшивый паспорт гражданина Монголии. По документу ему было якобы 29 лет, а на самом деле оказалось, что это 26-летний мужчина, который давно находится в международном розыске (Прим.: гражданство задержанного не уточняется).

– Первоначально были найдены несколько признаков частичной подделки документа. А затем, во время специальной проверки, удалось установить, что в предъявленном паспорте целиком заменена страница с информацией о владельце, – пояснили в ГПК.

Фигурант не стал скрывать, что документ фальшивый, он даже сказал, что купил его за 1100 долларов при помощи знакомых.

Сейчас фигурант находится в изоляторе Минска. Продолжается проверка личности. Задержанному грозят административная ответственность за нарушение правил пребывания в Беларуси и попытку незаконного пересечения госграницы, а за предъявление фальшивого паспорта – до 2 лет тюрьмы.