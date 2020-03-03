2020-03-03T09:17:58+03:00
Экономика
КП Беларусь

Профицит - 0,9 миллиарда рублей. Минфин отчитался об исполнении республиканского бюджета

Доходы бюджета Беларуси в январе составили 2,4 миллиарда, расходы - 1,5
Виктор ПАЖИТОК
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В январе доходы превысили расходы почти на миллиард рублейВ январе доходы превысили расходы почти на миллиард рублейФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Доходы бюджета Беларуси в январе составили 2,4 миллиарда рублей. Главный источник доходов - платежи НДС, сумма которых достигла 2 миллиардов. По 0,2 миллиарда занимают поступления от акцизов и доходов от внешнеполитической деятельности. Суммарные бюджетные расходы в январе составили 1,5 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда были потрачены на финансирование социальной сферы, то есть реализацию социальной политики, образования, здравоохранения и пр. Доходы бюджета сектора государственного управления (в состав которого входят республиканский, местные бюджеты, бюджет ФСЗН и прочие внебюджетные фонды) за январь составили 5,2 миллиарда рублей. Сумма расходов этого бюджета - 3,7 миллиарда рублей, то есть профицит зафиксирован на отметке в 1,5 миллиарда рублей.

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