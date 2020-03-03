2020-03-03T09:43:19+03:00
Экономика
КП Беларусь

Теперь точно: стало известно, сколько Беларусь будет платить за российский газ до 2021 года

Представители стран внесли изменения в контракт о поставках газа
Виктор ПАЖИТОК
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Беларусь и Россия запротоколировали достигнутые договоренностиБеларусь и Россия запротоколировали достигнутые договоренностиФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Официальные представители Минска и Москвы подписали протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования цены российского газа, поставляемого в Беларусь. Кроме этого, положениями протокола определен порядок его транспортировки через территорию нашей страны. Документ подписали посол Беларуси в России Владимир Семашко и министр энергетики РФ Александр Новак.

- Документ открывает возможность для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере поставок газа в Беларусь в 2020 году, - цитирует БелТА заявление Минэнерго РФ.

Само соглашение было подписано еще в ноябре 2011 года. Подписанные сейчас изменения стали документальным закреплением достигнутых ранее договоренностей: еще 7 февраля стороны сообщили, что до 2021 года Россия продолжит поставки газа в Беларусь на условиях 2019 года. Это означает, что одна тысяча кубов российского газа обойдется Беларуси в 127 долларов.

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