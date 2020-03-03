2020-03-03T10:32:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав Беларуси обвинил российский Первый канал в безалаберности

В республике подтверждены три случая коронавируса. Смертельных исходов нет
Виктор ПАЖИТОК
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Еще неизвестно, что опаснее: коронавирус или фейковые новости о немЕще неизвестно, что опаснее: коронавирус или фейковые новости о немФото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Мы, конечно, понимаем, что слова для людей имеют разное значение. Но перепутать слово «заболевший» и «умерший» можно только по серьезной невнимательности или безалаберности, - такое сообщение опубликовано в официальном Телеграм-канале Министерства здравоохранения Беларуси.

Напомним, вчера в эфире Первого канала российского телевидения в новостном сюжете прозвучало сообщение о том, что случаи летального исхода, причиной которого стал вирус 2019-nCoV, зафиксированы в США, Австралии, Таиланде и Беларуси.

Минздрав Беларуси не просто называет информацию, озвученную Первым каналом, абсолютной ложью, но обещает, что меры, направленные на то, чтобы избежать в будущем распространения фейковой информации, будут предприняты по линии Министерства иностранных дел республики.

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