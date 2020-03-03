2020-03-03T11:28:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав Беларуси: всем, кто попал под карантин из-за коронавируса, выдадут больничные

Все изолированные по причине коронавируса получат оправдательные документы
Виктор ПАЖИТОК
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По оперативным данным под наблюдением врачей остаются 271 человекПо оперативным данным под наблюдением врачей остаются 271 человекФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Граждан, которые могли заразиться коронавирусом, помещают в специализированные контакт-центры. Под карантин попадают те, кто контактировал с пациентами с уже подтвержденной инфекцией, а также лица, которые приехали в Беларусь из эпидемиологически неблагополучных государств. В ходе очередного брифинга представители Минздрава сообщили, что сейчас под наблюдением специалистов по причине коронавируса находится 271 человек.

- Человеку, который помещен в карантин и временно не может ходить на работу, будет оформлен больничный либо выдана справка. Если во время 14-дневного карантина у него проявятся симптомы ОРВИ, больничный будет выдан по этому основному заболеванию, - подчеркнула заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Беларуси Наталия Жукова.

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