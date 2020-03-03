Более 100000 роз. За неделю гродненские таможенники пресекли 11 попыток незаконного ввоза цветов
Гродненские таможенники за неделю предотвратили не менее одиннадцати попыток незаконного ввоза на территорию Беларуси цветочной продукции, следовавшей через белорусско-литовскую границу, - об этом сообщает портал региональной таможни.
Фото: гродненская таможня
При проведении контроля в пунктах пропуска «Бенякони», «Котловка», «Каменный Лог» и «Привалка» таможенники установили, что фактически перемещалось больше живых цветов, нежели было заявлено в товаросопроводительных документах. Кроме того декларируемая стоимость цветов была занижена. Общее «нелегальных» роз составило более 100 тысяч штук. Сотрудники таможни начали в отношении нарушителей административные процессы. Однако розы к белорусским женщинам все-таки попадут. Действия нарушителей квалифицированы по ч.1 ст.14.5 КоАП, а предельная санкция, которая может их ожидать – штраф в 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. Сами цветы конфискации не подлежат, значит, к 8 марта они порадуют белорусских женщин.