Более 100000 роз. За неделю гродненские таможенники пресекли 11 попыток незаконного ввоза цветов

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Гродненские таможенники за неделю предотвратили не менее одиннадцати попыток незаконного ввоза на территорию Беларуси цветочной продукции, следовавшей через белорусско-литовскую границу, - об этом сообщает портал региональной таможни.

Фото: гродненская таможня

При проведении контроля в пунктах пропуска «Бенякони», «Котловка», «Каменный Лог» и «Привалка» таможенники установили, что фактически перемещалось больше живых цветов, нежели было заявлено в товаросопроводительных документах. Кроме того декларируемая стоимость цветов была занижена. Общее «нелегальных» роз составило более 100 тысяч штук. Сотрудники таможни начали в отношении нарушителей административные процессы. Однако розы к белорусским женщинам все-таки попадут. Действия нарушителей квалифицированы по ч.1 ст.14.5 КоАП, а предельная санкция, которая может их ожидать – штраф в 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. Сами цветы конфискации не подлежат, значит, к 8 марта они порадуют белорусских женщин.