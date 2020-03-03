Александр Лукашенко назначил нового вице-премьера Беларуси. Он будет курировать нефтехимический комплекс

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Президент Беларуси назначил новым заместителем премьер-министра страны Юрия Назарова.

Александр Лукашенко отметил, что Юрию Назарову предстоит курировать нефтехимический комплекс - ключевое и важнейшее для страны направление.

- Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок, - приводит БелТА слова белорусского лидера.

Юрий Назаров родился в 1962 году в г. Горки Могилевской области. В разное время занимал должности заместителя министра лесного хозяйства, заместителя управляющего делами президента. С декабря 2013 года и до настоящего времени возглавлял концерн «Беллесбумпром».