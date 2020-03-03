2020-03-03T12:46:09+03:00
Спорт
КП Беларусь

7,4 млн евро заработают футболисты и персонал сборной Беларуси в случае выхода на Евро-2020

Для этого надо выполнить два условия
Захар ПЛАТОНОВ
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Через матчи плей-офф Лиги наций сборная Беларуси может выйти на Евро-2020.Через матчи плей-офф Лиги наций сборная Беларуси может выйти на Евро-2020.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Сборная Беларуси по футболу живет в ожидании судьбоносных матчей. Ведь наша команда в двух победах от выхода на чемпионат Европы 2020 года.

26 марта в Тбилиси «Белыя крылы» сыграют с командой Грузии. Это будет полуфинальный матч плей-офф Лиги наций. Победитель игры 31 марта в финале встретится с сильнейшим пары Северная Македония - Косово. Причем, если в Тбилиси выиграет наша команда, матч пройдет в Минске. Победитель финала получит путевку на Евро-2020.

УЕФА национальным федерациям футбола выплачивает премиальные за выход сборных их стран в финальную часть чемпионата Европы - 9,25 миллиона евро.

Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов рассказал, сколько от этого возможного куша достанется футболистам.

- Предыдущее руководство федерации уже озвучивало перед ней [командой] цифры, и мы здесь ничего менять не намерены. Если пробьемся на Евро, команда получит 80% от суммы, - сказал в интервью pressbal.by Базанов.

Это около 7,4 млн евро.

В случае выхода на Евро-2020 сборная Беларуси может попасть в одну группу с Украиной.

17 февраля министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук напомнил, что в случае невыхода в финальную часть чемпионата Европы футбол будет исключен из перечня приоритетных видов спорта на 2021 год. То есть объем финансовых средств, выделяемых для обеспечения подготовки и участия белорусских спортсменов в международных спортивных мероприятиях, будет сокращен.

- Такой подход действует не только в футболе - во всех видах спорта, - сказал Ковальчук.

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