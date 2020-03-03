«Пул Первого»: вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко освобожден от должности

Изменить размер текста: A A

Игорь Ляшенко освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ уже подписан главой государства. Куда именно будет направлен работать Игорь Ляшенко, пока не сообщается. Напомним, сейчас у премьер-министра Беларуси Сергея Румаса пять заместителей: первый вице-премьер Дмитрий Крутой, а также вице-премьеры Владимир Дворник, Владимир Кухарев и Игорь Петришенко. Сегодня Александр Лукашенко подписал указ о назначении вице-премьером Юрия Назарова. Он и сменил на этом посту Игоря Ляшенко. Сфера ответственности назначенного вице-премьера - нефтехимический сектор.