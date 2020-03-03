2020-03-03T13:06:05+03:00
Общество
КП Беларусь

«Пул Первого»: вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко освобожден от должности

Причина - переход на другую должность
Виктор ПАЖИТОК
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Фото: БелТАФото: БелТА
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Игорь Ляшенко освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ уже подписан главой государства. Куда именно будет направлен работать Игорь Ляшенко, пока не сообщается. Напомним, сейчас у премьер-министра Беларуси Сергея Румаса пять заместителей: первый вице-премьер Дмитрий Крутой, а также вице-премьеры Владимир Дворник, Владимир Кухарев и Игорь Петришенко. Сегодня Александр Лукашенко подписал указ о назначении вице-премьером Юрия Назарова. Он и сменил на этом посту Игоря Ляшенко. Сфера ответственности назначенного вице-премьера - нефтехимический сектор.

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«Пул Первого»: вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко освобожден от должности
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