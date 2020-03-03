Лукашенко: не будем постоянно ползать на коленях, вымаливая нефть

Глава государства собрал сегодня совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу

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На совещании президент Беларуси потребовал активизировать деятельность как по поиску новых альтернативных поставщиков нефти, так и по выстраиванию логистики доставки сырья.

- Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси, - цитирует БелТА слова Александра Лукашенко.

Диверсификация поставок черного золота - принципиальная задача, которую президент озвучивает уже не в первый раз. Беларусь при этом не ставит вопрос так, что не будет покупать российскую нефть.

- Будем. Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавались в том числе руками белорусов - тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам, - подчеркнул глава государства.