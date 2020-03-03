2020-03-03T14:24:08+03:00
Экономика
КП Беларусь

Сами виноваты. Президент рассказал, что сейчас Беларусь недополучает около 1 миллиона тонн нефти ежемесячно

Такую цифру президент озвучил на совещании по вопросам нефтяных поставок
Виктор ПАЖИТОК
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Президент требует от правительства снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП БеларусиПрезидент требует от правительства снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП БеларусиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В настоящее время ситуация с поставками в Беларусь черного золота складывается таким образом, что отечественные НПЗ недополучают ежемесячно около 1 миллиона тонн нефти.

- И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам, - цитирует БелТА слова Александра Лукашенко.

Недостаточность поставок нефти и немотивированные действия в этой сфере негативно влияют на ВВП Беларуси, а также на доходную часть республиканского бюджета. Задача - диверсификация драйверов экономического роста - ставится правительству страны уже не в первый раз, однако в полной мере она не решена.

- Рассчитываю, что в программе на очередную пятилетку будет сформирован конкретный план, как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП, - конкретизировал глава государства принципиальную для белорусской экономики цель.

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Сами виноваты. Президент рассказал, что сейчас Беларусь недополучает около 1 миллиона тонн нефти ежемесячно
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