Неожиданно: букмекеры оценили шансы Беларуси на "Евровидении-2020"

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Букмекерские конторы разных стран начали принимать ставки на победителя международного конкурса «Евровидение-2020». Сводная статистика, которая размещена в свободном доступе, постоянно обновляется, однако тенденции в предпочтениях и прогнозах уже прослеживаются. Победу букмекеры предрекают Исландии, второе место сегодня разделяют между собой Россия и Литва. Напомним, как стало известно, Россию на конкурсе в Голландии представит рейв-команда Little Big. Свою песню команда из Санкт-Петербурга обещает презентовать в ближайшее время. Третье место в букмекерском рейтинге сейчас у Румынии, далее следуют Италия и Болгария.

В «Евровидении», которое состоится в мае, примет участие 41 страна. Сейчас Беларусь занимает 39-ю позицию в общем рейтинге, который замыкают Словения и Латвия. В этом году от нашей страны на конкурс поедет группа VAL с белорусскоязычным треком Da Vidna. Как рассказали «Комсомолке» сами участники группы, эта песня о непростой женской доле и о том, что раньше девушку могли выдать замуж не по любви, она была несчастлива. И то, что было ночью, оставалось ее тайной. Отметим, что букмекерская статистика меняется постоянно, почти в режиме реального времени, а значит, у вокалистки Валерии Грибусовой и музыканта Владислава Пашкевича (именно они составляют молодой электронный проект VAL, созданный всего в 2016 году) есть все шансы не просто подняться в сводной таблице, но и занять в ней лидирующие позиции.