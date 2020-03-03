Машина - вдребезги, сам не пострадал. В Гродно в аварию попал 20-летний водитель

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Гродно на улице Победы около 3.20 ночи 3 марта. Водитель «Рено Лагуна» не справился с управлением и врезался в осветительную опору. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, он отделался ушибами, автомобиль получил существенные повреждения. Находившийся в салоне 20-летний пассажир пострадал больше - у него диагностирован открытый перелом правой голени. Он госпитализирован. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения - в его крови было обнаружено 1,6 промилле.