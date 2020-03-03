2020-03-03T16:03:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В России экстренную посадку совершили сразу четыре самолета

Причины - сообщения о минировании и технические неполадки
Виктор ПАЖИТОК
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В российском небе - четыре внештатных ситуации за деньВ российском небе - четыре внештатных ситуации за деньФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Сразу четыре самолета совершили сегодня в разное время экстренные посадки на территории России. В двух случаях причиной стали звонки о минировании, еще два самолета вернулись в аэропорты вылета из-за возникших у них технических неисправностей. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Сообщения о минировании поступили в отношении самолетов, следовавших по маршрутам Владивосток - Москва и Новосибирск - Москва. После получения анонимных звонков воздушные судна экстренно приземлились соответственно в Хабаровске и Перми. Самолеты были проверены сотрудниками специальных служб, сообщения о минировании не подтвердились - бомб не обнаружили.

Кроме того, экстренную посадку в московском аэропорту «Шереметьево» совершил Boeing 737, принадлежащий компании «Аэрофлот». Борт направлялся в Цюрих. Причина - срабатывание датчика отказа управления закрылками. В этот же аэропорт был вынужден возвратиться Airbus A320, который следовал из столицы России в болгарскую Софию. Он также принадлежит «Аэрофлоту». В этом случае экипаж получил сообщение об отказе системы предупреждения с землей.

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