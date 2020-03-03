Ничего утешительного: 3 марта курс рубля продолжил снижение ко всем трем основным валютам

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Белорусский рубль теряет свои позиции относительно доллара уже несколько недель подряд. Напомним, за февраль доллар пять раз обновлял свой абсолютный максимум. Всего за месяц он прибавил сразу десять белорусских копеек. 3 марта рубль продолжил свое снижение. По итогам торгов определены следующие курсы: доллар – 2,2353 белорусского (днем ранее – 2,2342); евро зафиксировался на отметке в 2,4867 (предыдущий показатель - 2,4703). Российский рубль также укрепил свои позиции: за сотню на торгах давали 3,3674 (против 3,3663 днем ранее).