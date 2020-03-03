Стали известны нижние пороговые значения баллов на ЦТ-2020

Первое ЦТ в этом году - 13 июня Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для многих это будет приятным сюрпризом

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Определены минимальные баллы, с которыми абитуриенты смогут поступать в учебные заведения в этом году. Изменять их в сторону увеличения, равно как и снижения, не будут, несмотря на то, что такие варианты ранее озвучивались. Минобр принял решение, согласно которому нижние пороговые баллы во время вступительной кампании - 2020 будут сохранены на уровне прошлого года. Об этом сообщают «Минск-Новости».

Минимальные баллы, с которыми можно будет подавать сертификаты в приемные комиссии учебных заведений, определены следующим образом.

Белорусский и русский языки для всех специальностей, кроме филологических - от 10 баллов (исключая будущих филологов, для них - от 25).

Математика, физика, химия, биология - от 20 баллов, при условии, что это первый профильный предмет.

История Беларуси, всемирная история, география, иностранные языки - от 25 баллов (также в ситуации, если это первый профильный предмет).

В случае если речь идет о втором профильном предмете, то пороговые значения будут следующими: по математике, физике, химии, биологии - от 10. По истории Беларуси, всемирной истории, географии, иностранным языкам - от 15 баллов.

Напомним, ранее Министерство образования назвало даты проведения централизованного тестирования в рамках вступительной кампании 2020 года. К слову, принять в ней участие смогут и абитуриенты с сертификатами, полученными ими в 2019 году.