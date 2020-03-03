2020-03-03T17:14:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Жидкий Терминатор или внебрачный сын Дарта Вейдера? Посмотрите, какой памятник спасателю установили в Любани

Скульптура называется «Тебе, спасатель»
Виктор ПАЖИТОК
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Фото: lluban.byФото: lluban.by
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На днях во время областного семинара по вопросам организации и проведения совместной работы субъектов профилактики правонарушений по предупреждению гибели людей от внешних причин состоялась торжественная церемония открытия арт-объекта - скульптуры «Тебе, спасатель». Как сообщает «Голас Любаншчыны», ее установили в сквере около центральной площади города. Рядом - мемориальный сквер, где покоятся герои Великой Отечественной войны.

Фото: lluban.by

Фото: lluban.by

Арт-объект, созданный местным мастером Сергеем Круком, призван символизировать трудовые будни героев-спасателей и представляет собой позолоченную скульптуру мужчины, который держит на руках испуганную, судя по выражению лица, маленькую девочку. В лице и внешнем облике самого спасателя некоторые местные также прослеживают как минимум необычайную тревогу, другие видят и отрешенность, и апатию, и страх.

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